Sezon başında pek çok Anadolu kulübünün kadrosuna katmaya çalıştığı Abdulkadir Parmak'a yine teklif yağıyor.



Orta saha rotasyonunda arka planda kalan tecrübeli oyuncuyla Sivasspor , Göztepe , Adana Demirspor, Çaykur Rize ve Giresun'un yakından ilgilendiği öğrenildi.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği karara göre yönetim hareket edecek. Avcı, daha önce Parmak'ın mutlaka takımda kalması yönünde rapor vermişti.





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