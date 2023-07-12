Trabzonspor'da takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Abdulkadir Parmak'a teklifler gelmeye devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, başarılı orta saha oyuncusunu takıma kazandırmak istiyor.
KARARINI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE VERECEK
Birçok talibi olan Abdulkadir'in kararını birkaç gün içerisinde verdikten sonra yolların ayrılması bekleniyor.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, başarılı orta saha oyuncusunu takıma kazandırmak istiyor.
KARARINI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE VERECEK
Birçok talibi olan Abdulkadir'in kararını birkaç gün içerisinde verdikten sonra yolların ayrılması bekleniyor.