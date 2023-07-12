Abdulkadir Parmak'a Sivasspor kancası

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Trabzonspor'da takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Abdulkadir Parmak'a talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdulkadir Parmak'a Sivasspor kancası
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12 Temmuz 2023 11:49
Trabzonspor'da takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Abdulkadir Parmak'a teklifler gelmeye devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, başarılı orta saha oyuncusunu takıma kazandırmak istiyor.

KARARINI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE VERECEK

Birçok talibi olan Abdulkadir'in kararını birkaç gün içerisinde verdikten sonra yolların ayrılması bekleniyor. 

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