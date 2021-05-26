Abdulkadir Parmak'a af çıktı!

Trabzonspor'da Galatasaray maçında yaşanan tatsız olay sonrası kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak konusunda karar verildi. 26 yaşındaki futbolcu affedildi.



Haber61'den Tuncay Lakot'un edindiği bilgiye göre; Abdulkadir Parmak'ın, Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan görüşme talep ederek bir araya geldikleri ve yaşanan olaylardan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek özür dilediği öğrenildi.



Avcı'nın bu özür karşısında Abdulkadir'e gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroda önemli bir misyon üstlenmesi gerektiğini söyleyerek "Dış etkenlere takılmadan işine odaklanman ve performansının yüzde yüzünü sahaya yansıtmalısın. Bu şehrin ve takımın önemli bir değerisin bundan sonraki süreçte de inanıyorum ki bu tür hadiseler yaşanmayacaktır." dediği ve futbolcusunu affettiği bildirildi.



Bu karar yönetim içerisinde de olumlu karşılanırken artık gözler Abdulkadir Parmak'ın göstereceği performansa çevrildi.



Hatasının farkında olan Abdulkadir'in de daha üst düzey performans göstereceği konusunda hem hocasına hem yönetime söz verdiği belirtildi.



