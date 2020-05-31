Abdulkadir Parmak 2 kupayı da istiyor

Bir firmanın sosyal medya hesabında yapılan canlı yayında bir araya gelen iki futbolcu, taraftarlara umut dolu mesajlar verdi.Takım ve camiada herkesin çok inançlı olduğunu belirten Erce Kardeşler, "" dedi.Seyircisiz oynamanın çok zor olacağını vurgulayan genç kaleci, "" ifadelerini kullandı.Abdulkadir Parmak ise "" diye konuştu.Kulübün sosyal medyadaki 8. şampiyonluk paylaşımlarının çok anlamlı olduğunu dile getiren Parmak, ilk yayını yapan Doğan Erdoğan'a da takıldı. 25 yaşındaki orta saha, "" göndermesinde bulundu.