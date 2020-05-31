Abdulkadir Parmak 2 kupayı da istiyor

Bir firmanın sosyal medya hesabında yapılan canlı yayında bir araya gelen iki futbolcu, taraftarlara umut dolu mesajlar verdi.
Takım ve camiada herkesin çok inançlı olduğunu belirten Erce Kardeşler, "Başkanımız dahil herkes bize destek oluyor. Tek kupa kimseyi tatmin etmeyecek. Elimizden geleni yapacağız. Yabancı oyuncular gurbetteler, bu süreçte çekingen ve ürkek olabilirlerdi ama onların isteği beni umutlandırıyor" dedi.
Seyircisiz oynamanın çok zor olacağını vurgulayan genç kaleci, "Maçların kısır geçeceğini düşünüyorum. Golü atabilen kazanacaktır" ifadelerini kullandı.
Dualarını eksik etmeyecekler
Abdulkadir Parmak ise "Seyircimiz çok büyük bir itici güç. Sahada oynarken, bizi evlerinden duaları ile destekleyeceklerini düşünüyorum. Taraftarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onlara inşallah çifte şampiyonluk hediye ederiz" diye konuştu.
Kulübün sosyal medyadaki 8. şampiyonluk paylaşımlarının çok anlamlı olduğunu dile getiren Parmak, ilk yayını yapan Doğan Erdoğan'a da takıldı. 25 yaşındaki orta saha, "Doğan'ın ayak tenisi çok kötü. Basketbolu çok iyi ama en iyi olduğu konu saçları" göndermesinde bulundu.
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Takım ve camiada herkesin çok inançlı olduğunu belirten Erce Kardeşler, "Başkanımız dahil herkes bize destek oluyor. Tek kupa kimseyi tatmin etmeyecek. Elimizden geleni yapacağız. Yabancı oyuncular gurbetteler, bu süreçte çekingen ve ürkek olabilirlerdi ama onların isteği beni umutlandırıyor" dedi.
Seyircisiz oynamanın çok zor olacağını vurgulayan genç kaleci, "Maçların kısır geçeceğini düşünüyorum. Golü atabilen kazanacaktır" ifadelerini kullandı.
Dualarını eksik etmeyecekler
Abdulkadir Parmak ise "Seyircimiz çok büyük bir itici güç. Sahada oynarken, bizi evlerinden duaları ile destekleyeceklerini düşünüyorum. Taraftarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onlara inşallah çifte şampiyonluk hediye ederiz" diye konuştu.
Kulübün sosyal medyadaki 8. şampiyonluk paylaşımlarının çok anlamlı olduğunu dile getiren Parmak, ilk yayını yapan Doğan Erdoğan'a da takıldı. 25 yaşındaki orta saha, "Doğan'ın ayak tenisi çok kötü. Basketbolu çok iyi ama en iyi olduğu konu saçları" göndermesinde bulundu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın