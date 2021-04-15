16 yaşında A takım formasını giyen, kısa sürede sergilediği müthiş yetenekleriyle Türkiye'nin Messi'si olarak gösterilen Abdülkadir Ömür'ün, en büyük rakibi malesef sakatlıklar oldu...



Bugüne kadar geçirdiği sakatlıklar nedeniyle tam 77 maç kaçıran genç yıldızın son olarak ayak bileği kırılmıştı. 19 Ocak'taki Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir'in 3-4 aydan önce sahalara dönemeyeceği ve sezonu kapattığı belirtilmişti. Ancak 21 yaşındaki yıldızın tedavi süreci çok hızlı ilerledi, 2.5 ay sonra çalışmalara başladı. Sakatlık sürecinde verilen programı harfiyen uygulayan ve kendine çok iyi bakan Abdülkadir, 1 haftadır da takımla antrenmana çıkıyor. Son olarak taktik idmanlarda da yer alan Abdülkadir Ömür'ün, bu geri dönüşünün perde arkasında ise EURO 2020'de Ay-Yıldızlı formayı giyme hayali bulunuyor.



Derbide süre alabilir



Haziran ayının sonunda yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda mutlaka kadroda olmak isteyen ve bu motivasyonla beklenenden erken dönen genç yıldız, moralinin iyice yükselmesi adına cumartesi günkü Hatayspor maçında kulübede yer alabilir. Abdülkadir, sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde ise 5-10 dakika da olsa sahada bulunmak istiyor. Adeta tesislerden çıkmayan ve ekstra çalışmalar yapan Abdülkadir Ömür, ligin özellikle son 4 maçlık periyodunda Abdullah Avcı'nın en önemli kozlarından biri olacak.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



