FRANSIZLAR TRABZONSPOR'UN PEŞİNDE

Avrupa'nın dev takımlarını peşinde koşturan'un genç yıldızı içiniçin Fransa'dan dikkat çeken bir transfer iddiası daha gündeme geldi. France Football, Ligue 1 ekiplerinden'in genç oyuncunun transferi için istekli olduğunu yazdı.Geçtiğimiz yaz ayında da Monaco'nun listesinde olan Abdülkadir'in transferinin Fransız ekibinin Trabzonspor'un istediği 16 milyon euroluk talebi karşılayamaması sonrasında gerçekleşmediği belirtildi.Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile birlikte yıldızı parlayan bir diğer isim olan, 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'in yolunu tutmuştu.20 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç yıldız, bu sezon Bordo-Mavili forma ileçıktı ve takımınakatkı sağladı.