Abdülkadir Ömür'den Liverpool cevabı

'un yıldız oyuncusu, hakkında çıkan Liverpool iddialarına yanıt verdi. Avrupa hayalinin olduğunu söyleyen Abdilkadir öncelikli hedefinin ise Trabzonspor'da başarılar elde etmek istediğini söyledi.Kampta altyapıdan gelen birçok oyuncu bulunmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Abdülkadir Ömür, "Bu durum bizim hayalimizdi. Bu nedenle çok mutluyuz. Aile ortamımız var.Yeni gelen arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum Abilik yapmıyorum. Yusuf abi, Kamil abi bu misyonu üstleniyor. İnşallah birçoğu burada kalabilir. Elimizden geleni yapacağız. A Takıma ilk çıktığımdan beri geleceğimle ilgili sorular soruluyor. Burada bazı başarılar elde etmek istiyorum. Burada başarı elde etmeden Avrupa'ya gitmek gibi bir durumum yok. Önceliğim Trabzonspor ama Avrupa'da oynama hayalim var, ben de inşallah bir gün orada oynarım. Sahadaki karakterinden dolayı küçüklüğümden beri Iniesta'yı örnek alıyorum. Futbolcularla tartışmayan karakteri gözüme çarptı. Bazı insanlar oyun stili olarak beni Messi'ye benzetiyorlar. O dünyanın en iyi futbolcusu ona benzetilmek inanılmaz bir şey. İnşallah ona benzetilmeye layık olabilirim. Hayalim burada başarılı olup daha sonra Avrupa'ya gitmek" dedi.Genç oyuncumuz, Liverpool'un kendisini transfer etmek istediğiyle ilgili sorulan soruya, "Liverpool çok önemli bir kulüp. Dünyada en başta gelen kulüplerden biri. Bu durum öncelikle kulübümüzün değerlendirmesi gereken bir şey. Kulübümüz onay verdiği takdirde bu görüşmeler yapılabilir. Bizim elimiz kolumuz bağlı, kulüp git derse gideriz, kal derse kalırız. Bu yıl çok iyi gidiyoruz, şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Önümüzde çok kritik bir Başakşehir maçı var. Başakehir maçından önce Balıkesirspor ile oynayacağımız kupa maçımız var. Kupada finale kadar gidebiliriz. Kupada uzun süredir başarı elde edememiştik. Maç maç gidiyoruz. Balıkesirspor'a karşı ilk maçta iyi bir sonuç elde edip rövanşa avantajlı çıkmak istiyoruz. Başakşehir maçı çok çok önemli. Altı puanlık bir fark var, takımdaki birçok oyuncu bize tecrübe aktarıyor, genç bir takımız ama sahada elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sahada da sonuç almaya başladık. Zevk veren bir futbol oynamaya başladık. Taraftarımız da bizi yalnız bırakmayacaktır. " cevabını verdi.Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz ile ilgili gelen soruya şu cevabı verdi: "Burak abi ile birlikte geldiği günden beri abi-kardeş ilişkisine sahiptik. Trabzonspor için hayırlısı oldu. Her zaman konuşuruz, saha dışında pek bir etkisi olduğunu düşünmüyorum, benim işim sahada. Sadece dışarıda abi-kardeş olarak devam ederiz."Abdülkadir, ilk yarıdaki en güzel golü Sosa'nın Fenerbahçe'ye attığı gol olarak belirledi.Altyapıdan gelen bir oyuncu olarak takıma yeni katılan oyuncuların heyecanını anlayabildiğini dile getiren Abdülkadir, "Altyapıdan bu kadar çok oyuncuyla kampa gitmek her kulübün yapabileceği bir şey değil. Trabzonlu çocuklar her şeyiyle mücadele etme ruhuna sahiptir. Taraftar da bize inanmaya başladı. İnşallah onların güvenini boşa çıkarmayacağız" dedi.