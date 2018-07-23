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Abdülkadir Ömür'den flaş Benfica açıklaması!

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Portekiz basınına transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Abdülkadir Ömür'den flaş Benfica açıklaması!
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23 Temmuz 2018 16:54
Trabzonspor'un 19 yaşındaki Milli yıldızı Abdülkadir Ömür, Benfica iddialarına flaş bir cevap verdi.

Portekiz'in Record gazetesine konuşan Abdülkadir, ''Benfica'ya gitmeyi gerçekten çok istiyorum. Benim ve ailem için öncelik bu transfer.'' sözlerini kullandı.

Portekiz gazetesi, genç yıldızın bu sözlerini ilk sayfadan verirken Benfica'nın Trabzonspor'a 14 milyon Euro peşin ve taksitle 6 milyon Euro teklif ettiği iddia ediliyor.

BAŞKAN, TEKLİFİ KABUL ETMEMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Benfica'dan gelen transfer teklifini geri çevirdiklerini belirtmişti. Genç yıldız için oldukça ısrarcı olan Benfica, bu hafta içerisinde Trabzonspor ile tekrardan pazarlık masasına oturacak.



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