Abdülkadir Ömür'den flaş Benfica açıklaması!

'un 19 yaşındaki Milli yıldızı, Benfica iddialarına flaş bir cevap verdi.Portekiz'in Record gazetesine konuşan Abdülkadir, 'Benim ve ailem için öncelik bu transfer.'' sözlerini kullandı.Portekiz gazetesi, genç yıldızın bu sözlerini ilk sayfadan verirken Benfica'nın Trabzonspor'a 14 milyon Euro peşin ve taksitle 6 milyon Euro teklif ettiği iddia ediliyor.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Benfica'dan gelen transfer teklifini geri çevirdiklerini belirtmişti. Genç yıldız için oldukça ısrarcı olan Benfica, bu hafta içerisinde Trabzonspor ile tekrardan pazarlık masasına oturacak.