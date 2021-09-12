Trabzonspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Abdülkadir Ömür, taraftardan gördüğü tepki ve 39. dakikada oyundan alınması sonrası gözyaşlarına boğuldu.



Devre arası olmasına rağmen gözyaşlarına hakim olamayan ve yerinden kalkamayan Abdülkadir Ömür'e takım arkadaşlarıyla birlikte Galatasaray'dan Taylan Antalyalı destek verdi.



Abdülkadir Ömür, arkadaşlarının desteğiyle soyunma odasına gitti.



RIDVAN DİLMEN: "AĞLAMAZSA KÖTÜ"



Abdülkadir üzülmezse, ağlamazsa kötü. O yüzden iyi futbolcu olacak. Evet çıkarıldı, tepki gördü ama ağlamazsa sıkıntı var. Kendini böyle boşaltacak. Canım yandı. Kolay değil. Hepimiz ağladık. Bunu yaşayacak. Hocası gönlünü alır. Hocası çıkar anlatır. Hocasına niye çıkardı diyemem. Şoka ihtiyaç vardı. Onu yaptı. Hoca oyuncu ilişkisinde olur.



ÖNDER ÖZEN: "HALA BEKLENTİ VAR"



Trabzonspor'un da, Türkiye'deki kamuoyunun da büyük beklentilerle takip ettiği bir oyuncuydu Abdülkadir, hala beklenti vardır. Günümüzde oyuncunun en ihtiyaç duyduğu şey, varsa hız ve tekniği birleştirebilmek. Teknik olduğunu biliyoruz, ilk çıkış yaptığında hızlı, çabuk olduğuna dair çok fikir izledik ve aksiyon hızı var gibi ama hızı yok, mesafe alamıyor, rakibe çalım atacak, uzaklaşamıyor. Birini geçebilmesi için hareket halinde yakalaması lazım, oyun kurgusu da gelişmiş değil. İsmail ile aksayan oyunculardı. Bazen oyuncular, en güçlü halkaların etkilediği, bazen de en zayıf halkanın etki ettiği duruma gidebilir.



