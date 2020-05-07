Abdülkadir Ömür: 'Türkiye'nin en iyi ofansif takımıyız'

Uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden takıma dönen Abdülkadir Ömür,Süper Lig'in en iyi ofansif gücünün Trabzonspor'da olduğunu dile getirdi.Maça çıkarken her zaman kendilerine güvendiklerini dile getiren Abdülkadir Ömür, "Ligin en ofansif kadrosu bizde. Sosa, Sörloth, Nwakaeme, Guilherme, ben, Abdulkadir ve Ekuban gibi ofansif oyunculara sahibiz. Hiçbir takımda olmayan bir ofansif güç bu. Maça çıkarken biliyoruz ki gol yesek bile fazlasını atabilecek güce sahibiz. Belki de Trabzonspor tarihinin en ofansif gücüne sahibiz" şeklinde konuştu.