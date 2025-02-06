Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye geri dönebilir!

Hull City, Abdülkadir Ömür'ün kiralık transferi için Rizespor ile görüşüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye geri dönebilir!
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06 Şubat 2025 16:50
Son güncelleme 06 Şubat 2025 16:53
Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye geri dönebilir.

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın, Abdülkadir Ömür'ün kiralık transferi için Rizespor'un başkanı İbrahim Turgut ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Tarafların 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşmaya varmasının beklendiği aktarıldı.

Hull City'de bu sezon 21 maçta süre bulan Abdülkadir Ömür, 1 asist yaptı.

Hull City, Abdülkadir Ömür'ü geçen sezonun devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Milli futbolcunun İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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