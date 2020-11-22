Abdülkadir Ömür: "Söz vermiştik"

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdülkadir Ömür: 'Söz vermiştik'
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22 Kasım 2020 21:22
Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, Erzurumspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Trabzonspor'u içerisinde bulunduğu durumdan çıkartmak için söz verdiklerini ifade eden Abdülkadir, "Takım halinde çok iyi savunma yaptık, hocamız Abdullah Avcı'nın da gelmesiyle beraber çok iyi çalıştık. Trabzonspor'u bu durumdan çıkartmak için söz vermiştik. Erzurumspor karşısında aldığımız galibiyette takım savunması çok önemliydi." dedi.



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