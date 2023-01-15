Abdülkadir Ömür resital sundu

Hafta içinde yaşanan Abdullah Avcı krizinde hocanın evine gidip istifa etmemesini sağlayan isimlerden biri olan Abdülkadir Ömür, Başakşehir maçının da yıldızları arasındaydı.



Başarılı oyuncu, sahada basmadık yer bırakmadı. Takımının geliştirdiği hücumlarda maestro gibi oynayan genç oyuncu, ayrıca savunmasına da sık sık yardım ederek alkış aldı.



Abdülkadir Ömür, başarılı performansı sonrası 66. dakikada kenara geldi.





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