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Abdülkadir Ömür: "Messi'ye benzetilmek onur"

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür: "Messi'ye benzetilmek büyük onur. Onun tüm maçlarını izliyorum, kaçırdığım maçlarını da sonradan takip ediyorum. Kolay değil ama çalışıp onun gibi olmak istiyorum" dedi.

Kaynak: Haberturk
Abdülkadir Ömür: 'Messi'ye benzetilmek onur'
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26 Şubat 2018 11:19
Trabzonspor'un Alanya ile oynadığı maçta yıldızlaşan ve attığı golle galibiyeti getiren Abdülkadir Ömür, idolünün Barcelona'nın Arjantinli yıldızı ''Lionel Messi'' olduğunu söyledi.

UEFA'nın yaklaşık iki yıl önce "Türk Messi" diye tanıttığı, ünlü İngiliz gazetesi Guardian'ın 'en iyi 60 yetenek arasında gösterdiği' Abdülkadir Ömür:
 "Messi'ye benzetilmek büyük onur. Onun tüm maçlarını izliyorum, kaçırdığım maçlarını da sonradan takip ediyorum. Kolay değil ama çalışıp onun gibi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Oynadığı 20 maçta 2 gol, 4 asistlik performans gösteren 19 yaşındaki genç yetenek, Yusuf Yazıcı ve kendisi için altyapıdan çıkan oyuncular olarak Bordo-Mavili forma altında oynamanın gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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