Abdülkadir Ömür kendi pozisyonuna geçiyor

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Edin Visca'nın dönüşü sonrası Abdülkadir Ömür, gerçek pozisyonu olan orta sahaya geçecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdülkadir Ömür kendi pozisyonuna geçiyor
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18 Mart 2023 12:17
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon transfer olan ve şampiyonluğa ilerleyen takıma ikinci devrede önemli katkıda bulunan Edin Visca, sezon başından bu yana yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalmıştı.

Bu sezon 4 maçta forma giyebilen Bosnalı yıldız, son yaşadığı sakatlıktan sonra 8 hafta daha takımda yer alamamıştı. Visca'nın dönüşü ile takımın sisteminin değişimi söz konusu.

Visca öncesinde Abdülkadir Ömür sağ kanat olarak görev yapıyor ve bu da oyuncunun performansını hayli kısıtlıyordu. Visca'nın dönüşü ile Ömür yeniden 10 numara pozisyonuna geçecek ve Bakasetas ile orta sahayı paylaşacak.

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