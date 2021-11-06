Abdülkadir Ömür: "Kazanma alışkanlığımız var"

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
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Abdülkadir Ömür: 'Kazanma alışkanlığımız var'
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06 Kasım 2021 21:59
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş deplsmanında 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür maçın ardından açıklamalar yaptı.

Abdülkadir Ömür, "Çok önemli bir maçtı. Puan kaybetsek bile liderliği kaybetmeyecektik. Ancak kazanma alışkanlığımız var. Maça böyle hazırlanıyoruz. Çok iyi bir hava var, bu da başarıyı getiriyor. İyi hazırlandık ve kazanmayı başardık. Beşiktaş ile maçlarımız bu statta keyifli oluyor. Saygı duyduğumuz bir rakip. Son dakikaya kadar mücadele ettik." dedi.


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