Abdülkadir Ömür: "İki kupayı da istiyoruz"

Trabzonspor'un Göztepe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abdülkadir Ömür: 'İki kupayı da istiyoruz'
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12 Haziran 2020 23:22
Trabzonspor'un Göztepe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu.

İki kupayı da kazanmak istediklerini dile getiren Abdülkadir Ömür, "Hepimiz için zorlu bir süreçti, iyi başladık. Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz" dedi.

Trabzonsporlu futbolcuların bir hayali olduğunun altını çizen Abdülkadir Ömür, "Bir buçuk aydır çok iyi çalıştık, bir hayalimiz var. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.



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