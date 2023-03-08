Abdülkadir Ömür için transfer cevabı!

Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür'e İtalyan ekibi Udinese talip oldu.



Ancak bordo-mavili ekip, seçim dönemine girdiklerini belirterek hiçbir transfer görüşmesi gerçekleştirmeyeceklerini Udinese yönetimine ilettiler.



23 yaşındaki futbolcunun transferi sezon sonuna kaldı.



Bu sezon Trabzonspor'da 32 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 1 kez fileleri havalandırdı ve iki asist yaptı.





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