Abdülkadir Ömür için transfer cevabı!

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile ilgilenen Udinese'ye seçim döneminde olduklarını belirterek kapıyı kapattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdülkadir Ömür için transfer cevabı!
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08 Mart 2023 09:13
Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür'e İtalyan ekibi Udinese talip oldu.

Ancak bordo-mavili ekip, seçim dönemine girdiklerini belirterek hiçbir transfer görüşmesi gerçekleştirmeyeceklerini Udinese yönetimine ilettiler.

23 yaşındaki futbolcunun transferi sezon sonuna kaldı.

Bu sezon Trabzonspor'da 32 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 1 kez fileleri havalandırdı ve iki asist yaptı.

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