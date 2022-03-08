Abdülkadir Ömür için Kadıköy'e gelen takım ortaya çıktı!

Art arda yaşadığı ağır sakatlıkları atlatan ve son dönemde form tutarak Trabzonspor'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Abdülkadir Ömür, Avrupa ekiplerini yeniden peşine takmayı başardı.

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Abdülkadir Ömür için Kadıköy'e gelen takım ortaya çıktı!
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08 Mart 2022 13:21
Patlama yaptığı yıllarda Benfica, Monaco, Manchester City ve Lizbon gibi takımların gündeminde yer alan Abdülkadir Ömür, 2 uzun sakatlık dönemi geçirmişti. Yaşadığı zorlu süreçleri atlatan ve bu sezon kadronun değişilmez oyuncuları arasına girmeyi başaran Abdülkadir Ömür yeniden Avrupalılar'ın radarına girmeyi başardı.

61saat'in edindiği bilgilere göre; Trabzonspor'un Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakaya Fransa Lig 1'de 2. sırada bulunan Nice'in gözlemci gönderdiği ortaya çıktı.

Müthiş bir maçı geriden bırakan Abdülkadir Ömür için bir dizi raporlar tutan Fransız ekibi geçtiğimiz sezon da Ömür'e olan ilgisini Trabzonspor'a bildirmişti.

Mali durumu iyi olan Nice'in sezonun geri kalan maçlarına da başarılı futbolcu için temsilci göndermeye devam edeceği belirtilirken, sezon sonunda olası bir teklifin de sürpriz olmayacağı gelen haberler arasında.

Hatırlanacağı üzere Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier, eski takımı Lille'e; Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ı da transfer etmişti.

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