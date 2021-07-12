Abdülkadir Ömür için Gladbach'tan ilgi!

Geçtiğimiz yıllarda 20 milyon euro'yu aşan teklifler alan 22 yaşındaki oyuncu Abdülkadir Ömür'e Almanların köklü ekibi Mönchengladbach kanca attı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür için Gladbach'tan ilgi!
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12 Temmuz 2021 11:06
Yaşadığı sakatlıklar sonrası düşüş yaşasa da Abdülkadir Ömür potansiyeli ve yeteneğiyle hala Avrupa takımlarının gözdesi...

Geçtiğimiz yıllarda 20 milyon euro'yu aşan teklifler alan 22 yaşındaki oyuncuya Almanların köklü ekibi M'Gladbach kanca attı. Bordo-mavililerden fiyat istediler.

Trabzonspor yönetimi "15 milyon euro" yanıtını verdi. Gladbach'ın cevabı bekleniyor.

Rakamlar yakın olursa pazarlık masasına oturulacak.


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