Yaşadığı sakatlıklar sonrası düşüş yaşasa da Abdülkadir Ömür potansiyeli ve yeteneğiyle hala Avrupa takımlarının gözdesi...
Geçtiğimiz yıllarda 20 milyon euro'yu aşan teklifler alan 22 yaşındaki oyuncuya Almanların köklü ekibi M'Gladbach kanca attı. Bordo-mavililerden fiyat istediler.
Trabzonspor yönetimi "15 milyon euro" yanıtını verdi. Gladbach'ın cevabı bekleniyor.
Rakamlar yakın olursa pazarlık masasına oturulacak.
Geçtiğimiz yıllarda 20 milyon euro'yu aşan teklifler alan 22 yaşındaki oyuncuya Almanların köklü ekibi M'Gladbach kanca attı. Bordo-mavililerden fiyat istediler.
Trabzonspor yönetimi "15 milyon euro" yanıtını verdi. Gladbach'ın cevabı bekleniyor.
Rakamlar yakın olursa pazarlık masasına oturulacak.