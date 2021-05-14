Abdülkadir Ömür için CSKA Moskova iddiasına yanıt

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerini peşine takan Abdülkadir Ömür ile CSKA Moskova'nın da ilgilendiği haberlerine yalanlama geldi.



Bordo-mavililer ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan milli futbolcu için açıklamalarda bulunan menajeri Ali Egesel, "Bunlar tamamen kurgudan ibaret haberler. Bu tip haberlere itibar etmemelisiniz" dedi.



Bu sezon forma şansı bulduğu 21 maçta iki gol ve üç asist kaydeden 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 8,5 milyon euro olarak gösteriliyor.



