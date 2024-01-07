Abdülkadir Ömür için ayrılık iddiası!

Trabzonspor, takımın önemli isimlerinden Abdülkadir Ömür ile yollarını ayırıyor. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcunun yurt dışına satışına sıcak bakıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdülkadir Ömür için ayrılık iddiası!
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07 Ocak 2024 12:40
Trabzonspor'da 23 Aralık'ta oynanan ve 1-1 biten Başakşehir maçında 81 dakika sahada kalan ve protesto edilen Abdülkadir Ömür ile yollar ayrılıyor.

O günden beri antrenmanlara çıkmayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ankaragücü maçının kadrosuna da alınmadı. Milli yıldızın ayrılık isteğini yönetime bildirdiği öğrenildi. Yönetim de Abdülkadir'i satma kararı aldı.

Bu sezon 17 maça çıkan, altyapısından yetiştiği kulüp ile kontratı 2027'de bitecek genç oyuncunun adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılsa da yönetim, yurt dışına transfere sıcak bakıyor.

İKİ AYRILIK DAHA

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis ve Umut Bozok'u da gözden çıkardı. Bordo-mavili takımda bekleneni veremeyen bu iki oyuncu ile de ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor.

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