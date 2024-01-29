Abdülkadir Ömür için 3 büyüklere özel madde görüşmesi!

Sürpriz bir kararla altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da kadro dışı kalan milli futbolcu için birkaç kulüpten resmi teklif gelmişti. Trabzonspor bu önerileri değerlendirirken yeni bir gelişme yaşandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür için 3 büyüklere özel madde görüşmesi!
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29 Ocak 2024 11:00
Kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür için en iyi teklifi Pendikspor'dan alan Trabzonspor, oyuncunun ısrarla yurt dışına gitmek istemesi nedeniyle sıkıntıya girmişti.

24 yaşındaki yıldız, kariyerine Hull City'de devam etmek amacında. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship kulübü, FFP nedeniyle zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu.

Ezeli rakiplere giderse...

Kulüpler arasındaki pazarlıklar devam ederken, önemli bir konuda henüz uzlaşma sağlanamadı. Trabzonspor, Abdülkadir'in sonraki transferinde Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'a gitmesi halinde kontrata 12 milyon Euro'luk ekstra bonus koydurmak istiyor. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor. 

 
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