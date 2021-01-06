Abdülkadir Ömür: 'Hocam beni ilk 11'de istedi'

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Abdülkadir Ömür maç sonunda; "Bu maç bizim için eşik atlama maçıydı. Bu maçı da kazanıp, maç oynamadığımız haftayı iyi geçirmek istiyorduk." dedi.



Trabzonsporlu oyuncu; "Hocam 11'de oynamamı istedi, geçen hafta koronavirüsten çıktım, bazen sağda, bazen ortada oynatıyor. Birlikte oynadıkça daha iyi oynamaya başladık, umarım bunu devam ettiririz." açıklamasında bulundu.



Abdülkadir Ömür sözlerini; "Ekuban ile iyi ilişkim var, benim kendimi rahat hissettiğim bölge 10 numara." diyerek bitirdi.



