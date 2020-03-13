Abdülkadir Ömür: "Hayali olanlar için!"

Trabzonspor'un 3-1 kazandığı Yeni Malatyaspor maçı öncesi motivasyon konuşması yapan Abdülkadir Ömür,, "Bizim gibi hayali olanlar için bu karşılaşmayı oynayalım ve bize inananları mahcup etmeyelim" dedi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abdülkadir Ömür: 'Hayali olanlar için!'
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13 Mart 2020 07:06
Trabzonspor'un BtcTürk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek ligde zirveye yükseldiği maç öncesi soyunma odasında önemli dakikalar yaşandı.

Maç öncesi motivasyon konuşması yapan Aldülkadir Ömür'ün sözleri duygusal anlar yaşatırken, bazı futbolcuların göz yaşlarını tutamadığı belirtildi.

İşte ağlatan motivasyon konuşması:

"Şampiyon olabilecek bir kadroya sahibiz. Arkamızda inanan milyonlar var. Yapmamız gereken bize inananlarla birlik olup, sahada mücadele ederek sezon sonunda şampiyon olmak. Ben çocukluktan beri sadece bunun hayalini kurdum, ona inanarak yaşadım. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bizim için, bizim gibi hayali olanlar için bu maçı oynayalım. Bize inananları mahcup etmeyelim."

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