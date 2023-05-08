Abdülkadir Ömür göreve hazır!

Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle son 2 lig maçında oynayamayan Abdülkadir Ömür, bu kez göreve hazır.



Hafta içinde takımla çalışmalar yapan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, idman performansıyla teknik heyetten alkış aldı.



Ağrıları büyük oranda geçen Abdülkadir Ömür, hocasına Ankaragücü maçında oynamak istediğini söyledi. Abdülkadir gibi Visca da sakatlıktan dönen bir diğer isim.





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