Abdülkadir Ömür göreve hazır!

Ayağındaki çatlak sebebiyle son iki maçı kaçıran Abdülkadir Ömür göreve hazır hale geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür göreve hazır!
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08 Mayıs 2023 10:44
Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle son 2 lig maçında oynayamayan Abdülkadir Ömür, bu kez göreve hazır.

Hafta içinde takımla çalışmalar yapan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, idman performansıyla teknik heyetten alkış aldı.

Ağrıları büyük oranda geçen Abdülkadir Ömür, hocasına Ankaragücü maçında oynamak istediğini söyledi. Abdülkadir gibi Visca da sakatlıktan dönen bir diğer isim.

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