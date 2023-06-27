Abdülkadir Ömür, Getafe'ye doğru

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür için İspanya'nın önemli takımlarından Getafe devreye girdi.
İspanyol ekibi Abdülkadir Ömür'ün bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Getafe, bu transfer için bir diğer milli futbolcu Enes Ünal'dan da bilgi aldı.
YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR
Abdülkadir Ömür ise artık Trabzonspor'dan ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.
Abdülkadir Ömür için Avrupa'nın başka ekiplerinden de talipler olduğu ancak yıldız ismin Getafe'ye yakın olduğu öğrenildi. Milli futbolcunun adı kısa bir süre önce Galatasaray'la da anılmıştı.
Başarılı futbolcu teklifleri değerlendirerek en kısa sürede kararını açıklayacak.
BJELICA TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise yıldız oyuncu Abdülkadir Ömür'ü gelecek sezonda kadrosunda görmek istediğini yıldız isime ve yöneticilere bildirdi.
Abdülkadir Ömür, geçen sezon Trabzonspor forması ile çıktığı toplam 41 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
İspanyol ekibi Abdülkadir Ömür'ün bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Getafe, bu transfer için bir diğer milli futbolcu Enes Ünal'dan da bilgi aldı.
YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR
Abdülkadir Ömür ise artık Trabzonspor'dan ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.
Abdülkadir Ömür için Avrupa'nın başka ekiplerinden de talipler olduğu ancak yıldız ismin Getafe'ye yakın olduğu öğrenildi. Milli futbolcunun adı kısa bir süre önce Galatasaray'la da anılmıştı.
Başarılı futbolcu teklifleri değerlendirerek en kısa sürede kararını açıklayacak.
BJELICA TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ise yıldız oyuncu Abdülkadir Ömür'ü gelecek sezonda kadrosunda görmek istediğini yıldız isime ve yöneticilere bildirdi.
Abdülkadir Ömür, geçen sezon Trabzonspor forması ile çıktığı toplam 41 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
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