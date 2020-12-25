Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında yok

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan Abdülkadir Ömür, maçta forma giyemeyecek.

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Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında yok
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25 Aralık 2020 18:29
Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesinde kötü haber geldi. Bordo-Mavililer'de yaklaşık 10 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu nedenle izolasyona alınan Abdülkadir Ömür'e yapılan son test de pozitif çıktı.

Abdülkadir Ömür testinin pozitif çıkması sonrasında ise bir süre daha karantinada kalacak. Genç oyuncu bu nedenle Galatasaray derbisini kaçıracak.

EKUBAN'IN DURUMU ŞÜPHELİ

Trabzonspor'da hücumcu Caleb Ekuban, takımdan ayrı çalışmalara devam ediyor. Nijeryalı oyuncunun derbide forma şansı bulması şüpheli görülüyor.

Trabzonspor ile Galatasaray, 26 Aralık günü saat 19'da karşılaşacak. 



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