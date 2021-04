Abdülkadir Ömür: 'Futbolu çok özledim'

✨Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Hatayspor maçının kadrosuna alındı. https://t.co/3ydF0aCWo0



Trabzonspor'un Süper Lig'de 19 Ocak'ta İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı karşılaşmada sakatlanan Abdülkadir Ömür, yarın (17 Nisan) Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçta forma giymek istiyor.Kulübün sosyal medya hesabından "Bir Başkadır Abdülkadir Ömür" başlığı ile yayımlanan videoda, Abdülkadir Ömür'ün ayağında kırık tespit edildikten sonra sedyede Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer ile konuşmasına, sakatlık dönemine ve iyileşme sürecine ait görüntülere yer verildi.Videoda, Abdülkadir Ömür'e takım arkadaşlarının yanı sıra kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın destek verdiği görüntüler ile orta saha oyuncusunun ameliyatının ardından koltuk değnekleriyle TFF Süper Kupa maçı sonrası yaşadığı kupa sevinci de yer aldı.Bordo-mavili futbolcu, bireysel çalışmalarının da yer aldığı görüntülerde koltuk değnekleriyle verdiği röportajda, "Geri dönebilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum, beklenenden de erken dönebileceğimi umuyorum. Sıkı çalışmanın karşılığını inşallah alırız. Tarih 28 Mart 2021, Konya maçındaki sakatlıktan sonra ilk defa krampon giydim. Yaklaşık 2,5 aydır çok sıkı çalışıyoruz, zaten günlük 3-4 saatlik bir tedavi sürecimiz oluyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Futbolu özledim, takım arkadaşlarımla oynamayı çok özledim. Avrupa Şampiyonası hayalim var. Tekrar güçlü bir şekilde geri dönüp Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Kendimi ve Trabzonspor'u orada temsil etmek istiyorum." diye konuştu.Abdülkadir Ömür, "Kemik ve kırık sesini duydum, ani bir baş dönmesi oldu. Kendim zaten kıvranarak ayağımı Ömer Ali'nin kalçasının altından çıkarmaya çalışmıştım. Hiç beklemiyordum açıkçası, özellikle kontratağa gol bulabiliriz diye gidiyorduk." ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un kazandığı TFF Süper Kupa'yla ilgili 21 yaşındaki oyuncu, "Özellikle bizim gibi altyapıdan çıkan oyuncular için ayrı bir motivasyon kaynağı. Trabzonspor formasıyla kupa kaldırmak ve adımızı tarihe kazıtmak. Bu bizim için büyük mutluluk vericiydi. Gelecek adına da Trabzonspor'un geçmişi adına da. Maçtan önce de oteldeydim, Trabzon'a dönebilirdim ama takımla kalıp katkı sağlayıp takımla birlikte olmak istedim." değerlendirmesinde bulundu.Abdülkadir Ömür, TFF Süper Kupa maçı öncesi otelde takım arkadaşı Caleb Ekuban ile aralarında geçen diyaloğu anlatarak, şunları kaydetti:"Bana maç günü, 'Burada en son birlikte kupa kaldırdık. Geçen sene, maçın oyuncusu sen oldun, eminim bu maçta olsaydın yine sen olurdun, ama biz bu kupayı alacağız, birlikte bu kupayı kaldıracağız.' demişti, o anda da çok duygusal bir anlam kazanmıştı benim için, çünkü çok inanmıştık o kupayı alacağımıza. Özellikle Ekuban'la konuştuktan sonra takımdaki herkes zaten maçtan önce bana sarılıp öyle çıkmıştı. Çok duygusal bir andı benim için, kupayı da koltuk değnekleriyle birlikte kaldırdık. Keşke oynayabilseydim ama yapacak bir şey yok, oynayamadık ancak o kadronun içerisinde olmak da bizim için güzeldi."Atakaş Hatayspor maçında kadroda olmayı umut ettiğini belirten genç futbolcu, "Her şey çok güzel gitti, çok çalıştım ve şimdi çalışmamın karşılığını almak istiyorum. Daha erken dönmek için saatlerce çalıştık, takıma adaptasyon sürecim var. İnşallah en kısa sürede adapte olurum ve forma bulabilirim." ifadelerini kullandı.