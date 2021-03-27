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Abdülkadir Ömür: "EURO 2020 kadrosunda kalmalıyım"

A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için Antalya'ya gelen Abdülkaidr Ömür açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Ömür: 'EURO 2020 kadrosunda kalmalıyım'
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için Antalya'ya gelen milli futbolculardan Abdülkadir Ömür, turnuvada başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandığını söyledi.

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, EURO 2020'deki hedefleri hakkında, "Herkes gelecek biz de elimizden geleni yapacağız, bir eleme olacak. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabiliriz. Güzel bir ekibimiz var. İnşallah her şey güzel başlar ve her şey güzel biter." ifadelerini kullandı.

Gruptaki rakiplerini de değerlendiren Abdülkadir, "Zor bir grup gibi gözüküyor ama Türk Milli Takımı da gayet güçlü bir takım. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Bunun üstesinden gelebilecek bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden geleni yapacağız." yorumunu yaptı.

- "Sakatlığı atlattım"

Genç oyuncu, A Milli Takım'ın EURO 2020'ye gidecek son kadrosu içinde de yer almak istediğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Sakatlığı atlattım. Burada da performansımı geliştirmeye çalışacağım. Kadroda içerisinde kalmaya çalışacağım. İnşallah başarabilirim."

- Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'ya şampiyonluk mesajı

Abdülkadir son olarak, Fransa Ligi'nde Lille ile şampiyonluğa çok yakın olan eski takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'ya ise şu mesajı yolladı:

"Gurur duyuyoruz. Hepsi benim ağabeyim. Ağabeyim gibi seviyorum onları. Onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Umarım şampiyon olurlar, biz de mutlu oluruz."

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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