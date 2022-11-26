Abdülkadir Ömür eski mevkiine dönüyor!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun geri kalan bölümünde Visca'nın sakatlığı sebebiyle zaman zaman sağ kanatta değerlendirdiği Abdülkadir Ömür'ün, bu nedenle performansının düştüğünü açıkladı.



Avcı'nın antrenmanlarda daha fazla serbestlik tanıdığı oyuncuyu, ofansif orta saha ve merkez orta saha bölgelerinde kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, böylelikle oyuncunun bireysel yeteneklerini kullanmasına daha fazla fırsat tanımayı planlıyor.



ANTALYA'DA İLK RAKİP HULL CİTY



Bu arada Trabzonspor'un ara dönemde oynayacağı hazırlık maçlarının programı da netleşmeye başladı. Fırtına, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 3 Aralık Cumartesi günü Hull City ile oynayacak.





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