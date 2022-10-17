Abdülkadir Ömür elinde kırık!

Trabzonspor, Beşiktaş mücadelesinde sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür ile ilgili bir açıklama yaptı.



Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, genç futbolcunun sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildiği aktarıldı.



İşte Trabzonspor'un açıklaması:



"A Takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"





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