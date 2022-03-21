Abdülkadir Ömür'e Marsilya kancası!

Marsilya'nın Abdülkadir Ömür için bordo-mavililere 12 milyon Euro önereceği iddia edildi. 22 yaşındaki futbolcunun adı İspanyol ve İngiliz kulüpleriyle de anılıyor

Haber; Sabah
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Abdülkadir Ömür'e Marsilya kancası!
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21 Mart 2022 11:27
Trabzonspor formasıyla bu sezon geride kalan maçlarda 7 gol ve iki asistlik performans sergileyen Abdülkadir Ömür'ün yurtdışından talipleri artıyor. İsmi İngiliz ve İspanyol kulüpleri ile de anılan yıldız futbolcu için son iddia Fransız basınından geldi ve Olympique Marsilya'nın milli futbolcuya talip olduğu duyuruldu.

Marsilya forması giyen bir başka milli futbolcu Cengiz Ünder'in de olumlu referans vermesiyle harekete geçen Fransız ekibi, Bartuğ Elmaz'la birlikte Türk sayısını üçe çıkarmayı hedefliyor.

M.CITY 23 MİLYON EURO VERMİŞTİ

Habere göre Marsilya'nın Trabzonspor'a önereceği rakam ise 12 milyon Euro... 2024'e kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki Abdülkadir'in piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz yıllarda Abdülkadir için Manchester City'nin 23 milyon Euro'luk teklifini bordo- mavililer geri çevirmişti.

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