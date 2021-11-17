Abdülkadir Ömür: "Dünya Kupası'na gideceğiz"

A Milli Takımımızın hücum oyuncularından Abdülkadir Ömür, Karadağ maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür: 'Dünya Kupası'na gideceğiz'
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17 Kasım 2021 00:46
A Milli Takımımızın hücum oyuncularından Abdülkadir Ömür, 2-1 kazandığımız Karadağ maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Play-off'ları geçeceğimizi söyleyen Abdülkadir Ömür, "Bizim için çok önemliydi. İkide iki yapacağız dedik. Play-offlarda zorlu rakipler var. Biz iyi takımız. Önümüzde bir süre var. İyi oyunumuzu ve serimizi devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Dünya Kupası'na gitmek istediklerini söyleyen Ömür, "İlk kez milli formayı ilk 11'de giydim. Direkt gitmeyi çok isterdik. Çok basit puan kayıpları yaptık. En iyi şekilde mücadele edip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakatlık dönemiyle ilgili konuşan genç futbolcu, "Özel bir ilgi oldu sakatlıktan sonra bazı şeyler yaşadım ama pes etmedim. Milli formayı giydiğim için mutluyum, huzurluyum. Tek isteğim katkı sağlamak." dedi.


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