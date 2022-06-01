Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür geleceği hakkında açıklamalar yaptı. Transferde adı Fransız ve Alman kulüpleri ile anılan bordo-mavili futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini dile getirdi.



"ÖNCELİĞİM AVRUPA!"



Sabah Gazetesi'ne röportaj veren Abdülkadir Ömür, ayrılık mesajı verdi. Ömür, "Zamanın geldiğini düşünüyorum. Tabii kulübümüzün bize izin verdiği sürece. Başkanımızın da dediği gibi, birçok fırsat elimize geçmişti ama zamanı değildi gitmenin. Ve ardından Trabzonspor'da şampiyonluk nasip oldu. Bence her futbolcu Avrupa'da oynamalı, benim de hayallerimden biri bu. Teklif geldiğinde gitmek istiyorum. Benim önceliğim Avrupa, döndüğümde ise sadece Trabzonspor" ifadelerini kullandı.



BU SEZON KAÇ GOL ATTI?



Trabzonspor'un şampiyon tamamladığı sezonda Abdülkadir Ömür 38 maçta 2448 dakika süre aldı ve 7 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Daha önce transferde adı İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile anılan Ömür için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu dikkati çeken ifadeler kullanmıştı.



AHMET AĞAOĞLU'NUN PİŞMANLIĞI!



Ağaoğlu, "Abdülkadir Ömür için, Manchester City'den 23 milyon Euro teklif geldi. O teklifi reddetmek hayatımın pişmanlığıdır. Sakatlıklar yaşadı. Ama yaşı halen genç. Değerinin de giderek artacağına eminim" açıklamasını yapmıştı.



ABDULLAH AVCI'NIN ÖZEL GÖRÜŞMESİ



Hatırlanacağı üzere Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı geldiğinde Abdülkadir Ömür ile bir görüşme yapmıştı. Deneyimli teknik adam, "Abdülkadir Ömür bizim için değerli bir oyuncu. Kendisiyle konuştum. Bize önemli ölçüde katkı vereceğini düşünüyorum" dedi.



SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?



Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Transfermarkt verilerine göre; Abdülkadir Ömür'ün güncel transfer piyasa değeri 9.5 milyon Euro. 1.68 boyundaki Ömür, orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.







