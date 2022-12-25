Abdülkadir Ömür'den alkış alan performans

Trabzonspor'un önemli isimlerinden Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe karşısında Abdullah Avcı'nın güvenini boşa çıkartmadı.



İlk 11'de görev yapan genç yıldız, başarılı bir performans ortaya koydu. Hücum organizasyonlarında önemli bir rol oynayan Ömür, 31 pas denemesinde yüzde 67 isabet yakaladı. 3 ikili mücadele, 1 hava topu kazanma başarısı gösteren başarılı futbolcu, savunmada da 1 top uzaklaştırdı.



1 şut denemesinde isabeti bulamayan 23 yaşındaki futbolcu, 77'de yerini Marek Hamsik'e bırakırken alkışlandı.



Takımın göz bebeği olan 23 yaşındaki oyuncu, ligde bu sezon 13. maçında görev yaptı. Abdülkadir bu karşılaşmalarda rakip ağlara ise 1 gol göndermeyi başardı.





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