Abdülkadir Ömür: "Bu golü çalışmıştık"

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Abdülkadir Ömür: 'Bu golü çalışmıştık'
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15 Ocak 2022 18:22
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından 1-1'lik skorla ayrıldı.

Mücadelenin ardından bordo mavillerin golünü atan Abdülkadir Ömür yayıncı kuruluşa konuştu.

Abdülkadir açıklamasında, "Sivasspor evinde kaliteli futbol oynayan ve sürekli adam adama oynayan bir takım. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Bizim için kötü bir sonuç değil ama kazanmamız gerekiyordu. Daha iyi çalışıp gelecek hafta kazanmak istiyoruz. Rakibe göre analiz yapıp maç taktiğini belirliyoruz." dedi.

Golünü anlatan Abdükadir, "Bu hafta çalıştığımız bir taktikti. Vitor ile antrenmanda çalışmıştık. Onu sonuçlandırdık. Benim koşumdan ziyade onun harika pası vardı. Golü attım." açıklamasında bulundu.

Sakatlık konusunda ise, "Ufak bir sıkıntım var ama ciddi bir sıkıntı yok. Genel olarak iyiyim." sözlerini kullandı.

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