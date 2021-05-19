Son iki sezon sakatlıklarla boğuşan ama yılmadan çalışarak eski gücüne kavuşmayı başaran Abdülkadir Ömür, bunun karşılığını A Milli Takım'ın EURO 2020 aday kadrosuna adını yazdırarak aldı.



Kendisine güvenenleri mahcup etmek istemeyen oyuncu, "Bu fırsatı kaçıramam. Uzun süredir EURO 2020 hayali kuruyorum. Kadroda kalmak için elimden geleni yapacağım" dedi.



