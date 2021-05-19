Abdulkadir Ömür: "Bu fırsat kaçmaz"

EURO 2020 aday kadrosuna çağrılan Abdülkadir Ömür, kendini gösterip formayı almaya çalışacak.

Haber; Sabah
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Abdulkadir Ömür: 'Bu fırsat kaçmaz'
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19 Mayıs 2021 12:08
Son iki sezon sakatlıklarla boğuşan ama yılmadan çalışarak eski gücüne kavuşmayı başaran Abdülkadir Ömür, bunun karşılığını A Milli Takım'ın EURO 2020 aday kadrosuna adını yazdırarak aldı.

Kendisine güvenenleri mahcup etmek istemeyen oyuncu, "Bu fırsatı kaçıramam. Uzun süredir EURO 2020 hayali kuruyorum. Kadroda kalmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

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