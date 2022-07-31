Abdulkadir Ömür: 'Biz kupa almaya alıştık'

Trabzonspor'da başarılı oyuncu Abdulkadir Ömür, Sivasspor'u mağlup ettikleri Süper Kupa maçı sonrası konuştu.



Kupa almaya alıştıklarını söyleyen Ömür, "Finali kazandık, mutluyuz. Kupa ile bitirdik, kupa ile başladık. İyi bir kamp dönemimiz vardı. Net bir galibiyet oldu. Taraftarlarımızı mutlu edince biz de mutlu oluyoruz. Rakibi de tebrik ederim. Rıza Çalımbay sevdiğimiz bir insan. Biz kupa almaya alıştık." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemiyoruz. Zor bir kura bizi bekliyor. Ama biz de kendimize güveniyoruz. Zor olacak ama elimizden geleni" ifadelerini kullandı.





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