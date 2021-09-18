Abdülkadir Ömür: 'Ben de bu takımın taraftarıyım'

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa'yı 1-0 yendikleri maçın ardından taraftarların kendisine gösterdiği tepkiyle ilgili konuştu.



Taraftarlara hak verdiğini kaydeden Abdülkadir, "Geçmişe dönmek biraz acı veriyor. Taraftarlarımıza da hak veriyorum. Kötü oynamıştım, onları da anlıyorum. Sürekli iyi performans bekliyorlar. Ben de bu takımın taraftarıyım. 8 sene altyapıda oynayarak geldim. Onlar da bana şefkatle yaklaşıyorlar. Herkes benim yanımda oldu. Hocam da bana güvendi. En iyi performansımı sergilemek istiyorum. Şampiyonlukta ismimin de yazmasını istiyorum" dedi.



