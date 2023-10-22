Abdülkadir Ömür 11'e dönüyor

Bjelica döneminde düzenli forma bulamayan 24 yaşındaki maestro, Avcı ile 11'e dönüyor. Yarın Bakasetas'ın yerine görev yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür 11'e dönüyor
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22 Ekim 2023 12:41
Fırtına'nın en değerli isimlerinden biri olmasına rağmen Nenad Bjelica'nın fazla forma vermediği Abdülkadir Ömür, Abdullah Avcı ile birlikte yeniden ilk 11'e yerleşmeye başlayacak.

Bu hafta Alanyaspor karşısında sakatlığı bulunan Anastasios Bakasetas forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, Yunan yıldızın yerine Abdülkadir Ömür ile başlamayı düşünüyor. Bjelica döneminde kadroya dahi alınmayan genç yıldızın yüzünden düşen bin parçaydı.

Avcı'nın gelişiyle birlikte oyuna yeniden motive oldu. Bir an önce sahaya çıkarak gollerini atmayı, asistleri yapmayı istiyor. Taraftarlar da Abdülkadir Ömür'ü alkışlarla karşılayacak. Ona moral aşılayacaklar.

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