Abdülkadir'e teklifler var

Trabzonspor'da istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Abdülkadir Parmak'a teklifler var.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir'e teklifler var
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07 Temmuz 2023 10:16
Trabzonspor forması altında bir türlü bekleneni veremeyen Abdülkadir Parmak'ın bir senelik kontratı kaldı.

Fakat deneyimli orta saha oyuncusu, gelecek sezon planlamaları içerisinde yer almıyor.

3 TAKIM İLGİLENİYOR

Buna göre Karadeniz ekibinin, Abdülkadir için gelecek olan tüm teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

28 yaşındaki oyuncuyu isteyen kulüpler arasında; Sivasspor, Samsunspor ve Pendikspor yer alıyor.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında Gaziantep FK'ya kiralanan ve 11 resmi maça çıkan Abdülkadir Parmak bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.

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