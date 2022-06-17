Abdulkadir'den Trabzonspor'a veda!

Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak bordo-mavili takıma veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Abdulkadir'den Trabzonspor'a veda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2022 21:15
Trabzonsporlu oyuncu Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo-mavili takıma veda etti.

Parmak, paylaşımında "Yeni sezon öncesinde kamp kadrosunda olmadığımı ve gelecek sezonda düşünülmediğimi öğrenmiş bulunuyorum. Hocalarımın ve yönetimin kararına saygı duyuyorum ve yeni sezonda Trabzonspor'a tüm kulvarlarda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ