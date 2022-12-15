Abdülkadir'den şampiyonluk açıklaması

Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür, Sabah'a açıklamalarda bulundu.



Kamp dönemi sorulan Abdülkadir Ömür, "Güzel bir kamp dönemi oldu. Biraz kötü bir performansımız vardı aradan önce. Tam zamanında gelen bir ara dönem bizim için. Güzel, eğlenceli, farklı sistemler denediğimiz bir kamp oldu. Bireysel performansların da yükseldiği bir kamp oldu. Edin ağabeyin gelmesiyle, orta sahaya kaydım. Umarım hem takıma katkı sağlayıp hem de bireysel performansımı yukarıya çekerek şampiyonluk yarışında tekrar girmeye çalışacağız." dedi.



"Şampiyonluğa inanıyor musunuz?" sorusu yöneltilen 23 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki, geçen sezon şampiyon olduk. Bu sene tüm takımlarımız iyi, kıyasıya bir mücadele var. Biz de performansımızı yukarıya çekerek yeniden meydan okuma yapmaya çalışıyoruz. Umarım bunu başarabiliriz." diye konuştu.



