Abdülkadir Bitigen'e Şampiyonlar Ligi'nde görev

Üst klasman hakemlerinden Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Lokomotiv Moskova-Atletico Madrid maçında video yardımcı hakem asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.

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Abdülkadir Bitigen'e Şampiyonlar Ligi'nde görev
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02 Kasım 2020 17:27
Üst klasman hakemlerinden Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Lokomotiv Moskova-Atletico Madrid maçında video yardımcı hakem asistanı (AVAR) olarak görev yapacak. 

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üst klasman hakemimiz Abdulkadir Bitigen, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında AVAR olarak görev yapacak. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek, Delajod Willy VAR olarak görev yapacak." denildi.



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