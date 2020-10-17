Abdülkadir Başakşehir'e karşı "dip" yaptı

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor - Başakşehir maçında 17 top kaybederek kariyerinin en kötü performanslarından birine imza attı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abdülkadir Başakşehir'e karşı 'dip' yaptı
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17 Ekim 2020 22:48
Trabzonspor'un Başakşehir'e 2-0 yenildiği maçta ortaya koyduğu performansla büyük eleştiri toplayan Abdülkadir Ömür, maçı 17 top kaybı ile tamamladı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "17 milyon euroluk teklif geldi ancak satmadık" dediği ve bordo-mavili camianın büyük umutlar bağladı Abdülkadir, kötü başladığı yeni sezondaki vasat performansını bir adım daha öteye taşıdı.

Başakşehir karşısında tam 17 top kaybı yapan Abdülkadir, 7 de pas hatası yaparak kariyerinin en kötü maç performanlarından birine imza attı.

 



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