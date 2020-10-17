Abdülkadir Başakşehir'e karşı 'dip' yaptı

Trabzonspor'un Başakşehir'e 2-0 yenildiği maçta ortaya koyduğu performansla büyük eleştiri toplayan Abdülkadir Ömür, maçı 17 top kaybı ile tamamladı.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "17 milyon euroluk teklif geldi ancak satmadık" dediği ve bordo-mavili camianın büyük umutlar bağladı Abdülkadir, kötü başladığı yeni sezondaki vasat performansını bir adım daha öteye taşıdı.



Başakşehir karşısında tam 17 top kaybı yapan Abdülkadir, 7 de pas hatası yaparak kariyerinin en kötü maç performanlarından birine imza attı.







