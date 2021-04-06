Abdulah Avcı: "Ligde biten bir şey yok"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçı için tüm planlarını 3 puan üzerine yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdulah Avcı: 'Ligde biten bir şey yok'
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06 Nisan 2021 09:56
Ligin son 4 haftasında 1 galibiyet alabilen ve tam 7 puan yitiren Bordo-Mavililer, buna rağmen zirve yarışından kopmuş değil... Çünkü Trabzonspor'un rakipleri de üst üste puan kayıpları yaşıyor.

Karadeniz ekibi, bugünkü Kayseri mücadelesini yeni bir fırsat olarak görüyor. Oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı, "Biten bir şey yok. Sonuna kadar yarışta olacağınızı gösterin" diye konuştu.

Önce Kayseri ardından da cumartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fırtına'da, Avcı net şekilde öğrencilerine hedefi gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Zirvede her zaman fırsatlar olacak. Yeter ki biz galip gelelim. Daha önce olduğu gibi kazanma alışkanlığını tekrar yakalamamız gerekiyor. Peş peşe çıkacağımız 2 maçı da kazanmalıyız. Aklımızla, ruhumuzla, coşkumuzla oynayacağız. Size güveniyorum" dedi.



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