Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Roma karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı "Konferans Ligi'nin üzerinde bir takımla oynadık ama oyunu hiçbir zaman vermedik. İkinci yarı oyuna üstün başladık, pozisyonlarımız vardı. Roma kalecisi Rui Patricio arka arkaya 3 net gol çıkardı." dedi.



Abdullah Avcı "5 oyuncu değişikliğinin 4'ü sakatlıktan oldu. Şanssızlıklar yaşadık. Ancak cebimize koyduğumuz şeyler var. Şimdi sakatlıklara bakacağız. Deneyim yaşadık, ileriye doğru devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



