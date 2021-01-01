Abdul-Rauf: "Shaq, rakibinin kalbini sökmek isterdi"

Mahmoud Abdul-Rauf, eski kolej takım arkadaşı Shaquille O'Neal'in rakiplerine nasıl hükmetmek istediği hakkında konuştu.



Abdul-Rauf, 1988'de Lousiana State Üniversitesi'ne katılmıştı ve O'Neal ise bir sonraki yıl takıma dahil olmuştu.



"The Rematch" isimli podcastte konuşan Abdul-Rauf, o dönemde yeteneklerinden oldukça emin olan O'Neal'ın kendisine eskiden söylediklerini şu şekilde hatırladı:



"Shaquille hakkında şunu söyleyeceğim. Bana bir seferinde, '80-90 milyon dolarlık kontrat yapan ilk oyuncu ben olacağım' demişti ve bundan daha fazlasını kazanmıştı.



Sanki bir kafese tıkılmak istemiyormuşcasına bir gaddarlığı vardı. Oynarken belli bir tavra sahipti ve bunun olumsuz olduğunu söylemiyorum, fakat karşısındakine hükmetmeyi, korku salmayı ve rakibinin kalbini sökmek istemeyi arzuluyor gibiydi. Bu da bizim çok işimize gelmişti."



