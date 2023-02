Eski NBA oyuncusu Mahmoud Abdul-Rauf, NBA'de oynayabileceğini anladığı anın, gençken bulunduğu bir kampta Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a karşı iki kez sayı bulduğu an olduğunu söyledi.



1993'te NBA'de En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazanan ve bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Abdul-Rauf, küçükken NBA'de rekabet edebileceğini anladığı o anı paylaştı.



Abdul-Rauf, bir Nike kampında Jordan'a karşı bire bir basketbol oynadığı anın, kendisine NBA'de bir yer bulabileceğini kanıtladığı an olduğunu şu şekilde açıkladı:



"Bunu anladığım an, bir Nike kampında gerçekleşmişti. Michael Jordan oradaydı, ve o kadar yakınımdaydı ki uzansam ona dokunabilirdim. Ona gerçekten hayrandım. En iyi dönemindeydi. Benden sahaya gelmemi istemişti. Tepe noktasında topu bana verdi ve 'Haydi elinden geleni yap bakalım delikanlı' dedi.



İlk pozisyonda adım fake'i yaparak yanından geçtim ve gidip turnikeyi bıraktım. İkincisinde sağa doğru fake yapıp çabucak sola kaçarak crossover yaptım ve yine sayıyı buldum. Sonra benden topu istedi ve git otur dedi.



Bu andan sonra kendi kendime şunu dedim: 'Az önce resmen Michael Jordan'a karşı iki kez sayı buldum ve gayet de kolaydı.' Beni tamamen başka bir seviyeye taşımıştı. O dönemde çok sıkı çalışıyordum ve bu hissiyatı her zaman yaşamak istemiştim."



NBA'de milli marş okunurken diz çöken ilk NBA sporcusu olan Rauf, o dönemde yaygın tartışmaların odağı olmuş ve zaman içerisinde ligdeki yerini kaybetmişti. 53 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca Denver Nuggets ve Sacramento Kings'te forma giymiş ve Denver'da en çok skor ürettiği sezonlarda 19.2 sayı ortalamasıyla oynamıştı.





